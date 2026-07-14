Offload Risks Onto The Bottom 90% And Immiseration Follows Authored by Charles Hugh Smith via OfTwoMinds blog, The underlying story of the past 50 years has been the offloading of risk onto workers and consumers.
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