Американский майдан: готов ли Вашингтон убрать Зеленского?

Просроченный украинский «президент» сделал вид, что якобы осознал свою фатальную ошибку в общении с лидерами США и жутко опечален собственным безобразным поведением в Белом доме… Делегация Украины на переговорах, проходивших в Саудовской Аравии согласилась принять американский «план перемирия»… Риторика Дональда Трампа в отношении Зеленского значительно смягчилась (хотя бы диктатором он его называть перестал)….