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«М.Видео» и «Эльдорадо» ограничили цены на некоторые товары до 30 сентября

«М.Видео» и «Эльдорадо» ограничили цены на некоторые товары до 30 сентября

Группа «М.Видео — Эльдорадо» ограничила рост цен на некоторые товары до 30 сентября. «Предельные цены на отдельные позиции электроники и бытовой техники будут ограничены с 20 августа по 30 сентября 2024 года.

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