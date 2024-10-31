ЦБ не будет делать скидок в борьбе за снижение инфляции до 4%

Высокая инфляция приносит выгоду только тому бизнесу, чьи товары необходимы для людей независимо от роста цен, поэтому при достижении цели инфляции в 4% никаких скидок не будет, заявила 31 октября глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.