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Волонтеры из Подольска передали гумпомощь эвакуированным жителям Курской области

Волонтеры из Подольска передали гумпомощь эвакуированным жителям Курской области

Депутат, член фракции «Единая Россия» Алексей Батин вместе с ветеранами из Быкова привезли в волонтерский центр округа гуманитарную помощь для семей из Курской области, которые размещены в пункте временного прибывания «Мечта» в Подольске.

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