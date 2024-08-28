Врач рассказала, как распознать "тихий рак"

Рак эндокринной железы называют "тихим", потому что он протекает почти без симптомов.Врач-радиолог Екатерина Бородавина рассказала о том, что на начальных стадиях рака щитовидной железы сопутствующих симптомов практически нет.
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