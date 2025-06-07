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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Все дороги ведут в Бобруйский район. Молодой специалист Дарья Громыко - о своем первом рабочем месте.

Все дороги ведут в Бобруйский район. Молодой специалист Дарья Громыко - о своем первом рабочем месте.

Путь каждого новоиспеченного специалиста уникален и интересен. К выбору будущего места работы современное поколение подходит со всей ответственностью: учитывает и перспективы развития, и предоставление льгот, и уровень заработной платы - еще и на корпоративную этику внимание обратят обязательно.

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