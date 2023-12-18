Вести "Евроинтеграции"

Natalija Osminina

Так НАТО поделилось по странам Восточной Европы: Литву отдали Бундесверу, Латвию-Французским вооруженным силам, Эстонию- Английским. И так как страны Прибалтики стоят пустыми (населения много меньше заявленного в последней переписи), при этом огромные дыры в бюджете (в декабре заканчивается 7-летний план помощи ЕС и дотаций больше не будет), то похожая мыслишка по переселению мигрантов в свои новые колонии, может витать на Западе и в отношении "трех поросят". А что, Эрдогану же платят за беженцев. Почему бы не странам Балтии не подзаработать? Благо место есть, контейнеры есть. А беженцев ожидается, видимо, много- и с Ближнего Востока, где разгорается конфликт, рискуя превратиться в хорошую войну. И с Украины миллионов 10 еще в Европу придет.