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Вести "Евроинтеграции"

Вести "Евроинтеграции"

Один из лидеров немецкой партии ХДС Йенс Шпан предложил открыть лагеря для мигрантов из Африки в третьих станах, таких как Руанда – в Молдавии и Грузии.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так НАТО поделилось по странам Восточной Европы: Литву отдали Бундесверу,  Латвию-Французским вооруженным силам, Эстонию- Английским. И так как страны Прибалтики стоят пустыми (населения много меньше заявленного в последней переписи), при этом огромные дыры в бюджете (в декабре заканчивается 7-летний план помощи ЕС и дотаций больше не будет), то похожая мыслишка по переселению мигрантов в свои новые колонии,  может витать на Западе и в отношении &quot;трех поросят&quot;.  А что, Эрдогану же платят за  беженцев. Почему бы не странам Балтии не подзаработать? Благо место есть, контейнеры есть. А беженцев ожидается, видимо, много- и с Ближнего Востока, где разгорается конфликт, рискуя превратиться в хорошую войну. И с Украины миллионов 10 еще в Европу придет.
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