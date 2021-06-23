Необычная история

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Тмутараканская и Донская Русь

Тмутараканская и Донская Русь

СВЯЗЬ ВРЕМЁН. Авторский журнал Тмутараканская и Донская Русь Евграф Савельев Тмутаракань киевских летописей X-XI в.

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Александр Романченко
"...Тмутаракань киевских летописей X-XI в. у Константина Багрянородного названа Таматархой, что представляется правильней, так как название это произошло от г. Томи и тарх, или торг. Рядом с этим Константин употребляет и упрощенное название „Матарха”. В средневековых еврейских надписях встречается „Матерка”, у Нубийского географа —„Метреха”, у арабов и генуэзцев — „Матерха”, у Рубруквиса — „Матрига” и „Матерха”, на итальянских картах ХІV и XV в. „Матрека” и „Матрага”. ..."
Михаил_
Не обнаружилось до сих пор доказательств присутствия ап. Павла на берегах Днепра.
ВЛАДИМИР КВАЛЬВОЛКОВ
Уважаемый Михаил, неувязочка получается. На днепровских высотах побывал Святой Апостол Андрей Первозванный. Он сказал: здесь воссияет Благодать Божья.
Михаил_
Тьфу ты. Конечно, я имел в виду ап. Андрея. Благодарю.
вадим степаненко
В Эстонии было поселение викингов Аскала.Во времена рыцарей называлось Люгенгузен а сейчас - Люганузе.

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