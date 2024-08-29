Юрий Кот После всего, что Рашкин сделал, он обязан жениться на лосихе Лоси преследуют коммуниста-навальниста Рашкина Οтбывший уcлοвный cpοκ ɜa убийcтвο лοcиxи (бpaκοньepcтвο), c пοɜοpοм иɜгнaнный ɜa ϶тο иɜ Γοcдумы в пpοшлοм cοɜывe κοммуниcт Βaлepий Ρaшκин внοвь cтοлκнулcя c лecным живοтным.
Снова Рашкин и снова лось. Это кармическое
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Отвлекают.
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19 час.
Strannik Mr
Трудно что ли присобачить этому Рашкину лосиные рога и отправить в лес на отстрел, обложив его флажками?
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16 час.
Strannik Mr
Тут явно будет двойная польза: - и количество браконьеров уменьшится и сноровка не пропадёт у охотников. Ну, а коли выживет, выпустить на трассу где побольше машин. Пусть побегает по дороге никуда не сворачивая.
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16 час.
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