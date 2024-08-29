Снова Рашкин и снова лось. Это кармическое

Трудно что ли присобачить этому Рашкину лосиные рога и отправить в лес на отстрел, обложив его флажками?

Strannik Mr

Тут явно будет двойная польза: - и количество браконьеров уменьшится и сноровка не пропадёт у охотников. Ну, а коли выживет, выпустить на трассу где побольше машин. Пусть побегает по дороге никуда не сворачивая.