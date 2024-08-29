Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Молодцы наши бойцы. успехов вам. Берегите себя.Камышевка в ДНР о...
  • Walery
    Как хорошо... в итоге мигранты не смогут отправлять денежные переводы из РФ в свои кишлаки! Может скоро и мигрантов н...Киргизия и ЕАЭС
  • Наталья Павлова
    Ой! А много там ещё осталось бывших  замов бывшего министра обороны? Что не зам, то вор или мошенник?Задержан бывший з...

Снова Рашкин и снова лось. Это кармическое

Снова Рашкин и снова лось. Это кармическое

Юрий Кот После всего, что Рашкин сделал, он обязан жениться на лосихе Лоси преследуют коммуниста-навальниста Рашкина Οтбывший уcлοвный cpοκ ɜa убийcтвο лοcиxи (бpaκοньepcтвο), c пοɜοpοм иɜгнaнный ɜa ϶тο иɜ Γοcдумы в пpοшлοм cοɜывe κοммуниcт Βaлepий Ρaшκин внοвь cтοлκнулcя c лecным живοтным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванов
Отвлекают.
Ответить
19 час.
Strannik Mr
Трудно что ли присобачить этому Рашкину лосиные рога и отправить в лес на отстрел, обложив его флажками?
Ответить
16 час.
Strannik Mr
Тут явно будет двойная польза: - и количество браконьеров уменьшится и сноровка не пропадёт у охотников. Ну, а коли выживет, выпустить на трассу где побольше машин. Пусть побегает по дороге никуда не сворачивая.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх