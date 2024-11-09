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Русские не сдаются!

Русские не сдаются!

Вчера   листала   старую тетрадь,  наткнулась   на  рубрику  "Этот день в  истории" и  обнаружила   интересное:То же  самое текстом:8 ноября 1941 года с возгласом "Русские не сдаются!" адыгеец Хусен Андрухаев подорвал гранатами себя и окруживших его немцев.

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