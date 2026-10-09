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Царьград

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Рудковская поддержала Zivert после критики за номер Майкла Джексона

Рудковская поддержала Zivert после критики за номер Майкла Джексона

Продюсер Яна Рудковская вступилась за певицу Zivert после критики её номера в образе Майкла Джексона.

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