Фицо: Европа будет вынуждена закупать российский дизель, но только через США Европейские страны в скором времени начнут закупать «американское» дизельное топливо, которое на самом деле является российским.
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