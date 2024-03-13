Масленичные гуляния, спортивные соревнования и праздники пройдут на благоустроенных территориях города В рамках кампании «Марафон достижений» на общественной территории по адресу ул.
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Масленичные гуляния, спортивные соревнования и праздники пройдут на благоустроенных территориях города В рамках кампании «Марафон достижений» на общественной территории по адресу ул.