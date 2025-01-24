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3DNews: Sony прекращает производство Blu-ray Disc и других оптических носителей

3DNews: Sony прекращает производство Blu-ray Disc и других оптических носителей

Компания Sony в феврале прекратит производство оптических носителей информации Blu-ray Disc (BD). Прекращение производства также коснется таких носителей, как MiniDisc, MD Data и кассеты MiniDV, сообщает 3DNews.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Первый раз об оптических носителях я услышал в 1977 году, в этом же году почитал статью , что япошки изобрели CD диски! 44 года отработали данные устройства!
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