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Регионы России

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Грузия анализирует причины запрета России на импорт ряда вин и напитков

Грузия анализирует причины запрета России на импорт ряда вин и напитков

Минсельхоз Грузии приступил к изучению причин, по которым Россия запретила ввоз продукции грузинских компаний, включая вино, минеральную воду и безалкогольные напитки.

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