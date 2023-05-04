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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

9 интересных фактов о Вьетнаме и его жителях

9 интересных фактов о Вьетнаме и его жителях

Культ дневного сна во Вьетнаме — похлеще испанской сиесты. Вьетнамцы засыпают где угодно — прямо на дороге, на крыльце, в лавке, могут даже покемарить чуть ли не в процессе работы прямо на улице, не закончив красить забор или возводить стену.

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