9 интересных фактов о Вьетнаме и его жителях

Культ дневного сна во Вьетнаме — похлеще испанской сиесты. Вьетнамцы засыпают где угодно — прямо на дороге, на крыльце, в лавке, могут даже покемарить чуть ли не в процессе работы прямо на улице, не закончив красить забор или возводить стену.