Верховный суд России разберётся в спорах о пенсиях, перечисленных на счета умерших граждан.Из-за задержек с информацией о смерти Соцфонд и банки нередко переводят деньги уже после кончины человека, а затем не могут решить, кто должен их вернуть.
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