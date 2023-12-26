Глава Рособрнадзора: Искусственный интеллект проследит за ЕГЭ

СМИ2 поговорили с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым о бюрократии в школах, жизни учителей, и том как успешно сдать экзаменыКак бороться с бюрократией в школах, как облегчить жизнь учителям, какие штрафные санкции появятся в новом году для администрации учебных заведений за бумажную волокиту, как успешно сдать экзамены и что делает искусственный интеллект на ЕГЭ – обо всем об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал в интервью Федеральному агрегатору новостей СМИ2.