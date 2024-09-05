Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали продвинуться как можно дальше в Курской области и не ввязываться в бои, сообщил РИА Новости пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в российский регион.
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