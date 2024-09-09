Кабмин уточнил порядок льготного проезда военнослужащих на личном авто

Кабмин уточнил правила льготного проезда для военнослужащих и членов их семей. Теперь военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей, которые имеют право на бесплатный проезд, будут возмещать расходы за использование личного автомобиля, например, в командировках или отпуске.