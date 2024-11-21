17-летняя пассажирка «ВАЗа» пострадала в ДТП с грузовиком в Братске

В Братске идет разбирательство по делу автоаварии, в которой пострадала 17-летняя студентка. Вечером 20 ноября в районе Южный Падун на трассе «Вилюй» столкнулись грузовик «Hino Ranger» и легковушка «ВАЗ».
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