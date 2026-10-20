ПРЕТОРИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Более 150 человек убиты в результате ударов беспилотников по рынку на административной территории Абьей на границе между Южным Суданом и Суданом.
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