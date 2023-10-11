«Русский Иван от своего же меча и помрет»: Казахстан движется к конфликту с Россией

Казахи - среднеазиатские хохлы! Они, следующие на очереди! После хохлов займёмся казахами! Будем приводить границы России в их первоначальное естественное состояние. Все, что досталось уродам за годы Советской власти необходимо вернуть!

VORON VoronS

Зная казахов, скажу, что это только бравада.... ничего такого казахи сделать не способны! Они могут раз потерять голову и нтворить дел... но это разово, и потом обязательно бывают сопли и слезы и глубокие извинения и уверения в дружбе и вечной любви! И это как раз я говорю о радикалах! Весь остальной народ на действия радикалов, просто покрутит у виска пальцем!