СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Путря
    Палестину сожгут, к большому сожалению! Интересно, куда пропало европейское сообщество, которое живет по американским..."Израиль преврати...
  • Георгий Михалев
    Так прочтите внимательнее, кто сделал вброс и откуда."Израильтяне этог...
  • Ольга Горба
    Класс! Отлично сказано! Пиндосские шавки решили погавкать на Россию 😂 А кишка не тонка ли...?"Израильтяне этог...

«Русский Иван от своего же меча и помрет»: Казахстан движется к конфликту с Россией

«Русский Иван от своего же меча и помрет»: Казахстан движется к конфликту с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может сколько угодно заявлять о том, что его страна не намерена становится анти-Россией, реальные факты говорят об обратном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
К долгожданному конфликту наглыми.
Ответить
6 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Казахи - среднеазиатские хохлы! Они, следующие на очереди! После хохлов займёмся казахами! Будем приводить границы России в их первоначальное естественное состояние. Все, что досталось уродам за годы Советской власти необходимо вернуть!
Ответить
6 час.
VORON VoronS
Зная казахов, скажу, что это только бравада.... ничего такого казахи сделать не способны! Они могут раз потерять голову и нтворить дел... но это разово, и потом обязательно бывают сопли и слезы и глубокие извинения и уверения в дружбе и вечной любви! И это как раз я говорю о радикалах! Весь остальной народ на действия радикалов, просто покрутит у виска пальцем!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх