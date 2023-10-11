Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может сколько угодно заявлять о том, что его страна не намерена становится анти-Россией, реальные факты говорят об обратном.
«Русский Иван от своего же меча и помрет»: Казахстан движется к конфликту с Россией
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
К долгожданному конфликту наглыми.
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6 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Казахи - среднеазиатские хохлы! Они, следующие на очереди! После хохлов займёмся казахами! Будем приводить границы России в их первоначальное естественное состояние. Все, что досталось уродам за годы Советской власти необходимо вернуть!
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6 час.
VORON VoronS
Зная казахов, скажу, что это только бравада.... ничего такого казахи сделать не способны! Они могут раз потерять голову и нтворить дел... но это разово, и потом обязательно бывают сопли и слезы и глубокие извинения и уверения в дружбе и вечной любви! И это как раз я говорю о радикалах! Весь остальной народ на действия радикалов, просто покрутит у виска пальцем!
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5 час.
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