Яннис Адетокумбо: «Никому нет дела до нас. Мы играем в Милуоки»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что, несмотря на статус действующего чемпиона, его команда не пользуется таким внимаем СМИ, как «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Бруклин».
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