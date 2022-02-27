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Яннис Адетокумбо: «Никому нет дела до нас. Мы играем в Милуоки»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что, несмотря на статус действующего чемпиона, его команда не пользуется таким внимаем СМИ, как «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Бруклин».

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