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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
В Сочи запускают первый детский нетворкинг “Лайфхаки блогеров. Свет. Кадр

В Сочи запускают первый детский нетворкинг “Лайфхаки блогеров. Свет. Кадр. Хайп” 🗓 14 апреля, 14:00-17:00 📍 Черноморская, 4, Sea Galaxy, 18 этаж 📞 8(914)408-30-52 📍 1300₽ детский, 1500₽ взрослый В Вайбклабе: 🔄 Расскажут как направить увлечения ребёнка в полезное русло или помочь найти ему то, в чём он будет развиваться, получая удовольствие? 🔥 Будет мастермайнд о пяти секретах съемки для детей 🔥 Пройдёт мастермайнд о трёх фишках работы в кадре для взрослых 🔥 Встреча с профессиональным блогером, который расскажет о тонкостях своего дела и ответит на вопросы 🔥 Розыгрыш десяти полезных призов от партнёров 🔥 180 минут развития, обретения новых друзей и единомышленников 🤖 Интересный Сочи.

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