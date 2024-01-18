Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила смирнова
    Вагнер, ты в наших умах и сердцах!ЧВК «Вагнер» возв...
  • Авас Анекак
    повесить всех черножопых"Петушки значит?"...
  • Е Ва
    последние? Вам накидать их лицемерия? ну два сразу на ум: Иисус и холокостПоэтесса Алла Бос...

Поэтесса Алла Боссарт любит Россию

Поэтесса Алла Боссарт любит Россию

Конунг Ингвар   Поэтесса Алла Боссарт( ну которая лысая) любит Россию. Я верю.Потому что тли на ветке смородины тоже, наверно, любят свою ветку, дескать, как приятно впиваться жадными жвалами в нежную мякоть листа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Сколько они себе приписывают....  А на деле... дешевки, пошлятина и хамство.
Ответить
9 час.
Леонид Руси
Как показали последние события... евреи... это лицемеры!
Ответить
5 час.
Е Ва
последние? Вам накидать их лицемерия? ну два сразу на ум: Иисус и холокост
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх