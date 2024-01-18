Конунг Ингвар Поэтесса Алла Боссарт( ну которая лысая) любит Россию. Я верю.Потому что тли на ветке смородины тоже, наверно, любят свою ветку, дескать, как приятно впиваться жадными жвалами в нежную мякоть листа.
Поэтесса Алла Боссарт любит Россию
Комментарии
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лл
лина любимцева
Сколько они себе приписывают.... А на деле... дешевки, пошлятина и хамство.
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9 час.
Леонид Руси
Как показали последние события... евреи... это лицемеры!
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5 час.
Е Ва
последние? Вам накидать их лицемерия? ну два сразу на ум: Иисус и холокост
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4 час.
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