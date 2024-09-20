В Сатке стартовал конкурс по выборам главы нового муниципалитета

В Сатке объявили о начале конкурсе на должность главы муниципального округа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 20 сентября, стартовал прием документов на участие в выборах главы Саткинского муниципального округа.
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