В истории о митинге в американском штате Пенсильвания, где стреляли в Дональда Трампа, нашелся… русский след.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЬГА АНТОНОВА ПРИВЕТ ОТ ПУТИНА: ТРАМПА СПАСЛА РУССКАЯ КАРАТИСТКА? По интернету расходится сообщение о том, что якобы русская женщина была в команде Трампа и одной из первых бросилась спасать своего босса во время выстрелов.