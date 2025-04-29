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Дума Иркутска расставляет акценты

Дума Иркутска расставляет акценты

Вместе с активными иркутянами народные избранники прорабатывают немало проектов, нужных областному центру — важных как для жителей Иркутска, так и для туристов, посещающих город на Ангаре, дочери Байкала.

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