Дума Иркутска расставляет акценты

Вместе с активными иркутянами народные избранники прорабатывают немало проектов, нужных областному центру — важных как для жителей Иркутска, так и для туристов, посещающих город на Ангаре, дочери Байкала.
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