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Психиатр Меринов оценил вероятность возникновения ПТСР у свидетелей боевых действий

Психиатр Меринов оценил вероятность возникновения ПТСР у свидетелей боевых действий

Посттравматический синдром наблюдается практически у всех свидетелей боевых действий и катастроф. Об этом рассказал психиатр Алексей Меринов в беседе с корреспондентом «Ленты.

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