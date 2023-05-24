Психиатр Меринов оценил вероятность возникновения ПТСР у свидетелей боевых действий

Посттравматический синдром наблюдается практически у всех свидетелей боевых действий и катастроф. Об этом рассказал психиатр Алексей Меринов в беседе с корреспондентом «Ленты.
Популярные статьи
- «Поцелуйте Байдена в макушку»: Пригожин обратился к Зеленскому из взятого Бахмута
- «Мы перестали брать пленных»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил отсутствие в Артемовске украинских военных
- «Собрать один генеральский полк»: Пригожин предложил решение задачи обеспечения рубежей обороны в Артемовске
Свежие комментарии