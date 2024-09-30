Треть россиян осенью чаще начинают смотреть телевизор и любимые фильмы

Почти треть россиян (29%) обычно подводит итоги лета и готовится к осеннему сезону. По мнению опрошенных, лучше всего атмосферу создают горячий чай, кофе или какао (58%), уютный плед (48%) и теплая одежда (43%).
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