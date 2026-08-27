Europe Heads Into Winter With Gas Storage at a Two-Decade Low

Europe is heading for the winter with one of the lowest levels of gas in storage in the past two decades as the war in the Middle East crippled LNG supply from Qatar, sent gas and LNG prices in Europe and Asia skyrocketing, and intensified competition for the shrunk pool of readily available global LNG cargoes.
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