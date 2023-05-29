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С победой, Реджеп Иванович

С победой, Реджеп Иванович

Западные СМИ уже изгаляются вовсю, мол, на выборах в Турции победил Владимир Путин. Оставим изголянтам изголянтово и поговорим: а так уж выгодна Москве победа Эрдогана? Российская внешняя политика отличается, скажем так, своей прагматичностью.

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