С победой, Реджеп Иванович

Западные СМИ уже изгаляются вовсю, мол, на выборах в Турции победил Владимир Путин. Оставим изголянтам изголянтово и поговорим: а так уж выгодна Москве победа Эрдогана? Российская внешняя политика отличается, скажем так, своей прагматичностью.