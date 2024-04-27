Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области провели профилактическое мероприятие для студентов

В рамках проекта «Сила в знании», направленного на профилактику преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий представители ГУ МВД России по Ростовской области встретились со студентами юридического факультета Ростовского-на-Дону Всероссийского государственного университета Министерства юстиции.