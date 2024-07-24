❗️ Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня В московских клиниках остаются ещё 4 ребёнка в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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❗️ Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня В московских клиниках остаются ещё 4 ребёнка в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.