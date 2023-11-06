Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Терехов
    Это Россия проявляет свою слабость.Уроженцы Таджкист...
  • Александр Терехов
    А кто им(мигрантам) позволяет так себя вести не у себя дома? Мы сетуем на заграницу а просто харю набить ублюдкам - э...Уроженцы Таджкист...
  • Александр Терехов
    Я понимаю-если бы им до прихода ОМОН-а вломили бы по-настоящему-это было бы для них наукой. А так - отмажут и все пой...Уроженцы Таджкист...

Заявление МИД России к свежесочинённому это другину МОК

Заявление МИД России к свежесочинённому это другину МОК

МИД России - о заявлении МОК, что российских атлетов отстранили за «нарушение олимпийского перемирия»: «✔️ Комментарий пресс-службы МОК рассматриваем как проявление дискриминации со стороны руководства МОК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Забобонин
двуликие анусы!
Ответить
2 д.
ВМ
Владимир Моргунов
ДАВНО ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ВСЯКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЭТОЙ ПИНДОССКОЙ КОНТОРОЙ. ДАВНО ПОРА ВСПОМНИТЬ О ГОРДОСТИ ВЕЛИКОРОССОВ !!!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх