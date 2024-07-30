Никас Сафронов сообщил, что был потрясен картинами генерала Булгакова

Известный художник из Российской Федерации Никас Сафронов поделился собственной точкой зрения по поводу полотен, которые удалось отыскать обыскивавшим дом взятого под арест из-за коррупционной деятельности бывшего замглавы оборонного ведомства державы Дмитрия Булгакова правоохранителям.
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