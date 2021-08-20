«Сладкий ангелочек!» Каменских рассказала о стремительных родах

Певица поздравила свою подругу с рождением ребенка. Настя Каменских с мужем Потапом и Екатериной Осадчей @kamenskux/instagramНастя Каменских только недавно с мужем Потапом побывали на вечеринке по случаю беременности ведущей Екатерины Осадчей.