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«Сладкий ангелочек!» Каменских рассказала о стремительных родах

«Сладкий ангелочек!» Каменских рассказала о стремительных родах

Певица поздравила свою подругу с рождением ребенка. Настя Каменских с мужем Потапом и Екатериной Осадчей @kamenskux/instagramНастя Каменских только недавно с мужем Потапом побывали на вечеринке по случаю беременности ведущей Екатерины Осадчей.

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