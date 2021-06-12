Джереми Лин возвращается в китайскую лигу

Защитник Джереми Лин (32 года, 191 см) объявил о том, что возвращается в китайскую лигу. Лин вернется в «Бэйцзин Дакс», за которых играл с 2019 по 2020 годы.
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