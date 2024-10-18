Bloomberg: ситуация для ВСУ становится все мрачнее, США хотят переговоров

Американские чиновники, видя, что перспективы для Киева в конфликте становятся все более мрачными, начинают склоняться к переговорам, давление в этом направлении растет, пишет обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс.
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