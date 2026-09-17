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Регионы России

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Матерям-героиням в России начнут автоматически выплачивать по 1 миллиону рублей с 2027 года

Матерям-героиням в России начнут автоматически выплачивать по 1 миллиону рублей с 2027 года

С 1 января 2027 года в России матери-героини будут автоматически получать единовременную выплату в размере одного миллиона рублей без необходимости подачи заявлений и сбора документов.

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