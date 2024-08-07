Крах на фондовых рынках не окажет влияния на реальную экономику — аналитик

Мировая неопределенность и неопределенность внутри США спровоцировала текущий обвал на мировых рынках, который тем не менее не отражает реальной ситуации в экономике, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев 7 августа в комментарии корреспонденту ИА Красная Весна.