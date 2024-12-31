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19FortyFive: китайские авианосцы станут «новой Великой стеной» на море для сдерживания США

19FortyFive: китайские авианосцы станут «новой Великой стеной» на море для сдерживания США

Китай в настоящее время выстраивает в Индо-Тихоокеанском регионе систему противодействия ВМС США. Об этом в своей статье для издания 19FortyFive пишет бывший офицер американской армии, доктор философии Брент М.

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