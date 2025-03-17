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Лента новостей Крыма

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В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма

В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал США не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма, показав тем самым серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Признание - непризнание Крыма - дело третье. Вхождение стран Прибалтики в состав СССР Запад не признавал долгие году. И что? Для Депутата ГД Шеремета это признание имеет первостепенное значение? &quot;не мешкать и признать&quot; - это сегодня ко времени? Если он считает, что да, пусть продолжает призывать. Авось услышат. Однако, полагаю, различия в позициях России и США по ситуации на Украине гораздо глубже и радикальнее и в сегодняшнем разговоре Президентов достичь договоренности практически нереально. Что последует вслед за этим результатом - вот что важно. А про &quot;не мешкать и признать&quot; - несерьёзно.
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