В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма

СК

Степан Капуста

Признание - непризнание Крыма - дело третье. Вхождение стран Прибалтики в состав СССР Запад не признавал долгие году. И что? Для Депутата ГД Шеремета это признание имеет первостепенное значение? "не мешкать и признать" - это сегодня ко времени? Если он считает, что да, пусть продолжает призывать. Авось услышат. Однако, полагаю, различия в позициях России и США по ситуации на Украине гораздо глубже и радикальнее и в сегодняшнем разговоре Президентов достичь договоренности практически нереально. Что последует вслед за этим результатом - вот что важно. А про "не мешкать и признать" - несерьёзно.