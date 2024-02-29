Офис Зеленского вымогал у канадских волонтёров €400 тыс.

Деньги должна была дать Еврокомиссия.фото: pixabay.com/martaposemuckel--> Ким Цой, вице-президент канадской волонтёрской организации Children’s Freedom for Future, заявил, что представители офиса украинского президента Владимира Зеленского хотели выманить через него €400 тыс.
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