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Российские силы ПВО сбили штурмовик Су-25 ВВС Украины в Николаевской области

Российские силы ПВО сбили штурмовик Су-25 ВВС Украины в Николаевской области

Российские военные сбили штурмовик Су-25 ВВС Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны перехватили самолет в районе населенного пункта Червоная Долина на востоке Николаевской области.

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