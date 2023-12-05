В России растет число поклонников кофе с молоком

В кафе и ресторанах россияне чаще заказывают кофе с молоком. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Ромир», аудитория горячего кофе с молоком в 2023 году оказалась почти в два раза больше, чем аудитория черного.