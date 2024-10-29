А что сделал ты для страны и своего региона? Губернатор Вологодчины Филимонов мощно заявляет (вряд ли только о себе) о своей области.
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А что сделал ты для страны и своего региона? Губернатор Вологодчины Филимонов мощно заявляет (вряд ли только о себе) о своей области.