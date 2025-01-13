“Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами”

Астон Мартин

А вот почему везде пишут что государство что то сделало , например Россия , Армения или Азербайджан , либо еще какое то государство , читаешь определенную статью и там написано что Россия что то отключила или наоборот включила , или там Абхазия что то не так себя повела итд ,читаешь такие статьи и ловишь себя на мысли что неспроста так пишут , видимо поставлена определенная задача что бы возникала определенное неприятие ко всей нации в целом , не разбирая что действия совершают те или иные политики и чиновники и у них есть имена и должности , народ в государстве тем более в капиталистическом , отключать или включать кому то газ или электричество , или строить гостиницы народ всем скопом не может , это делают конкретные олигархи , но возбуждается негатив к государству в целом ... и какая цель данных статей , что бы что ??? почему не упоминают конкретных владельцев заводов , фабрик , пароходов , например груженых нефтепродуктами , мазутом или просто нефтью , везде упоминают государство , или вот например кто конкретный владелец или владельцы некой трубы , или например некого чернозема ???🤔