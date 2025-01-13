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“Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами”

“Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами”

Баку, 1990, 13-20 января “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами” 13-19 января 1990 года кровавые дни в истории азербайджанской столицы: целую неделю в городе происходили масштабные погромы и убийства бакинских армян.

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Комментарии
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A
Air
Когда будем вырезать черножопых азерботов по всей Великой Руси???
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1 час.
Астон Мартин
А вот почему везде пишут что государство что то сделало , например Россия , Армения или Азербайджан , либо еще какое то государство , читаешь определенную статью и там написано что Россия что то отключила или наоборот включила , или там Абхазия что то не так себя повела итд ,читаешь такие статьи и ловишь себя на мысли что неспроста так пишут , видимо поставлена определенная задача что бы возникала определенное неприятие ко всей нации в целом , не разбирая что действия совершают те или иные политики и чиновники и у них есть имена и должности , народ в государстве тем более в капиталистическом , отключать или включать кому то газ или электричество , или строить гостиницы народ всем скопом не может , это делают конкретные олигархи , но возбуждается негатив к государству в целом ... и какая цель данных статей , что бы что ??? почему не упоминают конкретных владельцев заводов , фабрик , пароходов , например груженых нефтепродуктами , мазутом или просто нефтью , везде упоминают государство , или вот например кто конкретный владелец или владельцы некой трубы , или например некого чернозема  ???🤔
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1 час.
лл
лина любимцева
Убивали армян в Баку. У меня сотрудница была, так ее единокровная сестра, которая жила в Баку, там родилась, закончила институт, работала, ее накануне погрома уволили с работы ни за что, за один день, по-хамски... . Видать,  готовились к погромам. Она уехала из Баку сразу, почувствовала опасность, поэтому и не погибла. Выехала в Россию, а потом уже, при помощи армянской диаспоры, переехала жить в США.   Квартиру в Баку  бросила, что успела унести в чемодане, то и было все ее богатство. Теперь в США живет.  В Армению не поехала....
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1 час.

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